Tsew The Kid dévoile son premier album "Ayna" et le clip déchirant "plus rien"

Tsew The Kid a balancé son premier album "Ayna" le 26 mars.

Grosse période pour Tsew The Kid. Le 26 mars, le jeune talent de Panenka music a dévoilé son tout premier album Ayna, qui signifie "vie" en Malgache, feat Lefa et PLK . Un an après la sortie de sa mixtape Diavolana, Tsew avait commencé à teaser son album en février dernier, en lâchant notamment les clipsPlus d'amour à te donner, Ailleurs et son feat clipé Maladroit avec Lefa ! Mais ça y est,Ayna est dispo en intégralité, ainsi que le clip Plus rien.

Ayna c'est 18 titres introspectifs et deux feats d'exception. Si on connaissait déjà le titre Ailleurs, en collaboration avec Lefa, on découvre avec plaisir le morceau en featuring avec PLK, Sorry, un titre tout en douceur où les univers pourtant assez différents des deux artistes se lient à la perfection . Tout au long du projet, Tsew The Kid témoigne de sa capacité à mélanger les genres avec sa voix profonde et pleine de nostalgie . Le 26 mars, il a aussi sorti le clip dePlus rien.

Les moments, les souvenirs, les choses simples, ça me manque . Je me sentais même vivre de temps en temps .

Dès les premières secondes, on retrouve Tsew The Kid qui se rend compte en se réveillant que sa moitié s'en est allée, lui laissant un mot sur l'oreiller : "Retrouve - moi". S'en suit la course effrénée de Tsew The Kid pour revoir sa copine . Mais quand il retombe enfin sur elle, dans un champ, le musicien semble en avoir eu assez, et la laisse à son tour, après lui avoir rendu ses affaires . Un joli morceau sur la complexité des relations amoureuses, un thème récurrent dans les textes de Tsew .

A noter que le 29 mars, Tsew The Kid sera l'invité de Pascal Cefran, Céline et Fif dans Mouv'Rap Club !