TikTok et Universal Music Group signent un deal "très prometteur"

Tout le catalogue audio et vidéo d'Universal Music Group est désormais disponible sur l'application Tik Tok...

par Team Mouv'

Bonne nouvelle pour tes les adeptes des vidéos chorégraphiées, Tik Tok et Universal Music Group ont officialisé leur alliance ! Le leader mondial du divertissement musical, et l'application chinoise lancée en 2016 ont annoncé aujourd'hui un accord avec 2 principaux objectifs : offrir une rémunération équitable pour les artistes et les auteurs - compositeurs et élargir l'expérience des utilisateurs .

Dans un communiqué, Ole Obermann, le responsable mondial de la musique pour TikTok a déclaré être "ravis d'entrer dans cette nouvelle ère pour continuer à soutenir les artistes et les auteurs - compositeurs, en travaillant conjointement pour les aider à atteindre les fans de musique sur TikTok et continuer à inspirer notre communauté" .

Un accord gagnant - gagnant

Avec ce nouveau deal, qui couvre l'ensemble de la musique enregistrée d'artistes des labels UMG et des auteurs - compositeurs avec Universal Music Publishing Group ( UMPG ) , "les utilisateurs de TikTok seront plus que jamais habilités à s'exprimer à travers la musique, à enregistrer leurs créations vidéo avec des chansons dont ils sont passionnés, à bâtir des communautés" et pourront désormais intégrer des clips du catalogue complet de musique d'UMG, couvrant tous labels de la société ( Def Jam, Polydor, Capitol, Interscope Record, Aftermath Entertainment . . . ) , les auteurs - compositeurs et les territoires mondiaux .

C'est aussi très prometteur pour les artistes signés chez Universal Music qui pourront générer encore plus de revenus et développer leur communauté. Marc Cimino, Directeur général délégué de UMPG a aussi rappelé que cette alliance est "un exemple à l'échelle de l'industrie des entreprises de médias sociaux reconnaissants, respectant et rémunérant les créateurs de musique dont les chansons sont essentielles à leurs plateformes" .

Dans le même thème, on vous donne rendez - vous sur la chaine Tik Tok de Mouv' où Dirty Swift a balancé les dingueries de cette semaine avec Cardi B, SCH, S . Pri Noir, Megan Thee Stallion . . .