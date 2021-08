The Weeknd x Tyler The Creator : un feat à venir ?

The Weeknd continue de teaser son prochain album très attendu.

par Team Mouv'

C'est la course contre la montre pour The Weeknd qui continue de teaser la sortie de son prochain album très attendu et de rendre fous les fans par la même occasion . Dernière information en date, un nouveau feat pourrait voir le jour sur l'album avec un invité très convoité .

Un feat inédit

Comme le rapportent plusieurs sources, cet invité spécial pourrait être Tyler, The Creator, le rappeur atypique et tendance du moment . Si le canadien superstar avait déjà enflammé la toile en annonçant vouloir travailler avec Kanye West, voilà qu'il fait monter la pression avec une nouvelle envie de collaboration . Et c'est le talentueux Tyler, The Creator qui serait le prochain élu . Pour l'instant on ne sait pas si ce feat aura lieu et surtout s'il apparaitra sur la tracklist de l'album très attendu de The Weeknd, mais comme l'album n'est pas encore sorti, tout est possible, alors restez attentifs !

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

De son coté Tyler n'a rien confirmé non plus, étant donné qu'il est occupé à faire la promo de son album fraichement sorti, intitulé Call Me If You Get Lost .