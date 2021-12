The Weeknd présent sur le prochain album posthume d’Aaliyah

The Weeknd sera sur l'album posthume de la chanteuse décédée tragiquement en 2001.

par Team Mouv'

On vous en parlait sur Mouv', les albums de la regrettée chanteuse Aaliyah sont disponibles sur les plateformes de streaming musicales notamment son emblématique projet One In A Million qui a marqué un tournant dans sa carrière ou encore son album Aaliyah.

En plus de cette nouvelle, on avait appris en août 2021 qu'un album posthume de la chanteuse était dans les tuyaux .

The Weeknd, Drake, Snoop Dogg, Future . . . sur le projet

En effet, selon Hot News Hip Hop,l'oncle d'Aaliyah Barry Hankerson qui s'occupe de sa musique a annoncé qu'un quatrième projet de la chanteuse à titre posthume verrait le jour .

Le projet s'intitulera Unstoppable et on y retrouvera les artistes suivants Drake, Future, Ne - Yo, Snoop Dogg, et Chris Brown ainsi qu'un invité surprise . Le producteur et ami d'Aaliyah . Timbaland a bien évidemment participé à la création de ce projet .

En plus de ces infos, on vient d'apprendre que le chanteur canadien au succès qu'on ne présente plus The Weeknd sera de la partie :