The Weeknd est maintenant l’artiste le plus écouté au monde sur Spotify

The Weeknd devient l’artiste le plus écouté sur Spotify.

par Team Mouv'

Même si il s'est fait surpasser par Gunna dans les ventes de première semaine, The Weeknd prouve qu'il reste l'un des artistes les plus bankables du moment.

Les canadiens en tête de liste

Alors que son cinquième album studio Dawn FM est sorti ce 7 janvier 2022, The Weeknd vient de battre le record du nombre d'auditeurs de Spotify. L'artiste de Toronto compte désormais plus de 86 millions d'auditeurs mensuels sur le service de streaming suédois. Auparavant, le record était détenu par son compatriote Justin Bieber dont le nombre d'auditeurs mensuels sur Spotify est actuellement de 81,8 millions.

La hausse soudaine du nombre d'auditeurs pour The Weeknd est bien sur corrélée à la sortie de son dernier album. Jusqu'à présent, le projet a établi un nouveau record dans le Billboard Global 200 chart avec 24 chansons présente dans le classement, soit le plus grand nombre jamais atteint par un artiste masculin solo. De plus, Dawn FM a débuté à la première place sur Apple Music aux États-Unis et dans 125 pays, en plus de la première place sur Spotify aux États-Unis et dans le monde.

Un score qui témoigne de l'ascension parcourue par l'artiste canadien en 10 ans. Et alors que Timbaland comparait son nouvel album à Thriller de Michael Jackson on se demande : de quelle importance sera l'héritage d'Abel lorsqu'il arrêtera ?