The Weeknd entre dans l'histoire du Billboard Hot 100 avec "Blinding Lights"

The Weeknd pète les records du classement Billboard Hot 100 avec son hit "Blinding Lights"

par Team Mouv'

Incontestablement considéré comme le meilleur artiste de l'année, le nouveau roi de la pop et du “RnB alternatif” continue son incroyable épopée au sommet des charts US . Meilleur artiste, meilleur album R & B, meilleur chanson, The Weeknd a littéralement tout retourné en sa faveur .

Entre l'incroyable performance du Super Bowl, son album After Hours qui a cartonné (numéro 1 en 7 minutes) si bien qu'un jour férié lui a été attribué au Canada, The Weeknd Day, le mystère autour de son futur projet pour lequel il a dévoilé le single Take My Breathe . . . Bref le canadien n'en finit pas de faire parler de lui et ça continue avec un nouveau record grâce à son hit Blinding Lights .

Un hit tournant dans sa carrière

Issue de son album After Hours, la chanson est un carton planétaire depuis sa sortie en 2019 et symbolise un tournant dans la carrière de l'artiste .

Si bien que le morceau est devenu le premier morceau de l'histoire à rester 88 semaines dans le classement Billboard Hot 100 :

On a hâte d'entendre ses futurs hits, en tout cas son prochain album est prêt et arrive à grands pas !