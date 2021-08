The Weeknd dévoile une nouvelle version de "Take My Breath"

Son nouveau single à peine sorti, The Weeknd nous ne donne déjà une nouvelle version.

par Team Mouv'

The Weeknd vient de dévoiler ce vendredi 6 août 2021 un single inédit accompagné de son clip intitulé Take my breath. Premier single de son prochain opus on l'imagine, ce qui est sûr c'est que les fans sont au rendez - vous .

Pour le visuel, Abel a fait appel à Cliqua pour un clip lugubre, festif, sombre, dance, bref une ambiance dont il a bien le secret et qui propulse la vidéo en tendance YouTube avec plus de 14 million de vues !

Une version extended dispo

A peine une semaine après la sortie de son single, The Weeknd en dévoile une version extended à découvrir juste en - dessous :

