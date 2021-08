Tayc : "Fleur froide" est disque de platine

Tayc a fait chavirer les cœurs de ses fans avec "Fleur froide" et les chiffres de ses ventes sont au rendez-vous.

par Team Mouv'

Alors que son album Fleur froide continue de faire chavirer les cœurs après sa sortie, et Tayc nous a gratifié le 9 juillet 2021 d'une réédition avec des titres inédits, notamment le morceau Dis moi comment .

Avec les succès de ses hits Le Temps, N'y pense plus, Dis moi comment .. .Tayc a su s'imposer et vient d'être certifié disque de platine avec son valbum. Fleur froide comptabilise ainsi plus de 100 000 équivalent ventes .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Ce qui contribue aussi à son succès on l'imagine se sont également ses clips pour lesquels il fait appels aux meilleurs réalisateurs .