Tayc et Adekunle Gold nous régalent avec le remix "Dodo"

Tayc et Adekunle Gold dévoilent leur remix de "Dodo" après la reprise du nigérien sur Mouv'.

Récemment invité de Muxxa sur Mouv', la star Adenkunle Gold a relevé le défi de faire une impro sur le hit de Tayc Dodo. Créant le buzz sur les réseaux sociaux avec la vidéo qui a cumulé des millions de vues, tous les fans attendaient la sortie d'un remix entre les deux artistes, sur le même son.

Le tube de l'été est déjà là

Et c'est chose faite puisqu'ils ont annoncé un remix spécial quelques jours après le buzz, et le titre vient tout juste de sortir, pour notre plus grande fierté.

Les deux hommes unissent leurs forces et Adenkunle Gold ajoute sa magnifique voix au morceau pour nous proposer une version sublime. Le morceau qui s'annonce être un énorme tube cet été, est disponible à l'écoute ci-dessous.

