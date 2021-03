Sur Youtube, des concerts en direct des cuisines de restaurants

Imaginez vous à la maison, en train de vous cuisiner un bon petit plat, tranquille, avec un peu de son qui sort de votre enceinte portable. C’est en quelque sorte le concept de "Sauce Blanche." À la seule différence qu’avec elles, tout se fait en live.

par Team Mouv'

Les deux rappeurs français, Ichon & Loveni en plein live dans la cuisine du restaurant Rio Dos Camaros à Montreuil ( 93 ) ou encore la chanteuse tunisienne Emel en direct du Lyoom Cantine où les deux frères cuisiniers sont en pleine préparation d’une sauce harissa, voilà le concept étrange mais si réussi que propose Sauce Blanche.

Elles sont deux, elles sont ultra créatives et elles sont les fondatrices de "Sauce Blanche ." Selon leur site internet, l’une, Sophie Rabreau, est une "mélomane pointilleuse et rêveuse de devenir un jour une grande cheffe" et l’autre, Mathilde Degorce - Dumas, est une "créative fanatique et mordue de tout ce qui a trait à l’image ."

Des concerts au kebab

C’est en 2018 qu’elles organisent leurs premiers "concerts - restaurants . " Un peu lassées par le format classique des concerts "scène - fosse - trop de monde", elles disent "vouloir apporter la culture là où le public ne s’y attend pas" . Elles font alors venir des artistes émergents de la scène musicale dans… des kebabs. Depuis, le concept a fait du chemin, les sonorités et cuisines se sont diversifiées .

Déjà, pendant le confinement du printemps 2020, "Sauce Blanche" avait publié sur Youtube des sessions d’artistes confinés chez eux en train de performer dans leur cuisine, tout en chanson et en cuisson . Depuis, les rues se sont remises à s’activer, les matchs de football ont repris, les magasins ont rouvert mais les restaurants et les salles de spectacle sont eux restés fermés, surveillés comme le lait sur le feu par le gouvernement qui travaille à de possibles réouvertures .

Ironie, "Sauce Blanche" a réussi à réunir musique et gastronomie, ces deux secteurs d’activité mal - en - point qui pourtant paraissent si éloignés l’un de l’autre . Mais la combinaison des deux est innovante et hyper agréable à écouter et à regarder . C’est comme de la bonne cuisine fusion . On se dit toujours que la cuisine coréenne ne se mariera jamais avec la cuisine mexicaine, et pourtant…

Concerts en cuisine

Sur la chaîne Youtube de "Sauce Blanche" se trouvent une dizaine de "sauce sessions" de chanteurs, de duo et de groupes en train de chanter dans des restaurants vides, accompagnés du chef ou de la cheffe en pleine préparation de son plat signature. Un bon moyen de rendre hommage et de soutenir les travailleurs de la restauration et de la culture . La dernière session en date remonte à 5 jours, quand le jazz du groupe Katie and Her Jelly Beans faisait danser le homard qui accompagne les Linguine de Pierre Higonnet, chef du restaurant Le Serpent à Plume à Paris .

Ces instants de plaisir de 3 minutes se terminent bien sûr par la dégustation du plat du chef qui laisse toujours sa recette en commentaire de la vidéo .

À noter que "Sauce Blanche" a lancé une cagnotte de financement participatif pour continuer à créer du contenu . La plateforme hybride qui se définit surtout comme promoteur de concert dans les restaurants souhaite désormais pouvoir publier deux "sauce sessions" par mois, "c’est pourquoi nous avons besoin de votre aide pour faire perdurer ce projet et continuer d'apporter notre soutien aux artistes et restaurants, qui souffrent actuellement de la crise sanitaire ." expliquent Sophie et Mathilde .