Stromae : toutes les premières dates de sa tournée dévoilées

Stromae officialise son retour sur scène avec les dates de sa tournée.

par Team Mouv'

Stromae, dont le grand retour est très attendu, vient d'annoncer les dates de sa tournée de festivals pour 2022 .

Le musicien sait se faire désirer . Après nous avoir régalé avec un nouveau clip, Santé, qu'il avait diffusé après une longue attente, partagé selon toute vraisemblance entre plusieurs maisons de disque, Stromae est de retour, et sa réapparition sera imposante . Celui - ci vient d'en révéler la teneur, et la liste comporte de très grosses dates .

Comeback grandiose

L'artiste de 36 ans était en effet absent depuis un long moment de la scène musicale, malgré son succès indétrônable en France comme à l'étranger avec des titres iconiques comme Alors on Danse ou Formidable. Depuis, on était sans nouvelle du musicien, qui a pris une longue pause pour se remettre en question musicalement .

Loin d'avoir dit son dernier mot, Stromae a révélé les dates de son comeback sur scène : si le nouvel album de l'artiste devrait sortir début 2022, il faudra encore attendre un peu pour le voir sur scène . Celui - ci fera en effet une tournée des festivals, commençant dès juin 2022 . On retrouvera ainsi le musicien de Papaoutai à Rock en Seine le 28 août, aux Ardentes et à Werchter Boutique en Belgique le 19 juin, à Garorock le 3 juillet ou encore aux Eurockéennes le 30 juin et aux Vieilles Charrues le 22 juillet .

Stromae, très attendu par le public francophone, va donc sans aucun doute faire beaucoup parler de lui en 2022, que ce soit par ses singles, ses albums ou sa tournée . Et on peut dire qu'il était temps, parce qu'il nous avait manqué .