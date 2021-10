Stromae signe son grand retour avec le clip de "Santé"

Après une longue absence, Stromae dévoile le clip de son nouveau titre "Santé".

par Team Mouv'

Après une longue absence qui n'en finissait pas pour les fans l'artiste belge Stromae de son vrai nom Paul Van Haver, signe son retour sur le devant de la scène musicale ce vendredi 15 octobre 2021 . L'artiste très plébiscité revient avec un morceau hommage aux personnes qui ne peuvent pas faire la fête avec le single Santé. En effet il le dit lui - même dans son nouveau single Santé : "j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas" .

Son titre aux sonorités électroniques et cubaines rend hommage à ceux "qui n'ont pas l'cœur aux célébrations" . Il y cite, entre autres les salariés de la restauration et des sociétés de nettoyage qui travaillent pendant que les autres s'amusent, mais aussi les soignants, les marins - pêcheurs, chauffeurs, hôtesses de l'air . . .

Un clip est sorti dans la foulée pour illustrer Santé, un clip "à la Stromae" où l'ont peut apprécier couleurs, rythmiques, danses avec le sens de ses paroles . A peine sorti, le clip est actuellement numéro 1 des tendances YouTube et cumule déjà plus d'1,5 millions de vues sur la plateforme .

Stromae sur scène

Ce nouveau titre précède sans aucun doute un retour du musicien de 36 ans sur la scène musicale : annoncé pour des festivals Belge dès Juin 2022, il sera apparemment à Rock en Seine à l'été 2022 . Un retour en force avec, on l'espère, un Stromae plus fort et plus mature : pendant sa disparition de la vie publique, le chanteur s'est marié, a eu un enfant, et travaillé sur son art dans la discrétion .