Stromae : sa prestation au JT de TF1 a fait exploser les appels au numéro national de prévention du suicide

La performance de Stromae au JT de TF1 avec son titre "L'Enfer" a eu un impact fort en France.

par Team Mouv'

Le comeback de Stromae dans le paysage médiatique est à son image : grandiose et habilement mis en scène . A la surprise générale, le Belge avait dévoilé en direct du JT de 20H de TF1 son nouveau titre L'Enferun des titres de son futur album, Multitude, qui sortira en mars .

Pour sa première apparition dans les médias français, après avoir disparu pendant 7 ans de la sphère médiatique, le chanteur délivre un titre bouleversant qui revient sur la santé mentale et sur lequel il nous confie les abysses de sa longue période de burn - out qui a suivi son succès . Le titre a également son clip sobre et intense.

Face à la caméra et sur un rythme pop et entraînant, il évoque la dépression, le sentiment de solitude, les envies suicidaires, la culpabilité . Un message cru sur un thème qui peut encore paraître tabou de nos jours ou sur lequel il est parfois difficile de s'exprimer .

Un titre d'utilité publique

La performance de Stromae a vraisemblablement eu un réel impact comme le rapporte le journaliste de France Télévisions Mohamed Bouhafsi . En effet, depuis son passage sur l'un des JT les plus regardé par les Français, les prises de rendez - vous chez les psychiatres ont explosé comme les appels au 3114, le numéro national de prévention du suicide .

Aborder ces thèmes sensibles a donc permis à des personnes de s'ouvrir, de parler ce qui nous montre que la musique et les messages qu'elles portent peuvent aider les gens . Un titre d'utilité publique puisqu'on le rappelle le suicide est la première cause de mortalité chez les jeunes, après les accidents de la route, d'autant plus qu'avec la crise sanitaire, que nous connaissons depuis maintenant deux ans, touche mentalement la société notamment les plus jeunes, les étudiants .

Aux Etats - Unis, le rappeur Logic avait eu le même impact sur la population américaine avec un de ces morceaux . Une chanson de 20171 - 800 - 273 - 8255, nommée d'après le numéro de téléphone de la ligne d'assistance nationale américaine pour la prévention du suicide, a entraîné une forte augmentation des appels à la ligne d'assistance, ont constaté des chercheurs .

Si vous avez besoin d'aide, on vous remet quelques numéros utiles :

3114 - Prévention au suicide

0145394000 - Suicide Ecoute

3919 - Violences faites aux femmes

0972394050 - SOS Amitié

119 - Enfant maltraité

3020 Harcèlement scolaire