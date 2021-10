Stromae revient comme il est parti avec son nouveau tube "Santé"

Après une longue absence, Stromae vient de sortir "Santé".

par Team Mouv'

Après une absence tellement longue qu'on avait presque perdu espoir, Stromae sort de son silence et revient sur le devant de la scène avec un nouveau titre dansant, Santé.

Cela faisait un long moment qu'on n'avait entendu aucun nouveau son du musicien, et que les nouvelles de lui se faisaient rares . L'artiste belge avait pourtant marqué les cœurs et les esprits avec des tubes comme Alors on Danse ou Formidable qui avaient explosé les compteurs, restant encore aujourd'hui des succès indétrônés. Ses fans, qui désespéraient de l'entendre chanter à nouveau, peuvent maintenant se réjouir : Santé est sorti sur toutes les plateformes, ce vendredi 15 novembre .

"Santé", du Stromae comme on le connaît

En sortant Santé, Stromae revient tel qu'il est parti . Avec peu voire aucune promo, quelques indices laissés pour les plus investis, et un gros effet de surprise, le morceau aux sonorités cubaines est à mi - chemin entre la pop, le rap et l'électro, et est emblématique du musicien belge . Les paroles, elles, sont moins joyeuses puisque le musicien a écrit une ode aux personnes qui "n'ont pas l'coeur aux célébrations".

Un hommage à ceux qui ont moins la pêche que lui, et cela fait sens : les huit années de disparition de Stromae ont marqué un moment extrêmement difficile pour lui, lors duquel il aurait traversé un burn - out et des remises en question très difficiles suite à un succès "trop rapide" selon lui . De nouveau sur pied, il n'est donc pas étonnant qu'il "lève son verre à ceux qui n'en ont pas", ceux qui ne font pas la fête, comme lui pendant la dernière presque - décennie .

Ce nouveau titre précède sans aucun doute un retour du musicien de 36 ans sur la scène musicale : annoncé pour des festivals Belge dès Juin 2022, il sera apparemment à Rock en Seine à l'été 2022 . Un retour en force avec, on l'espère, un Stromae plus fort et plus mature : pendant sa disparition de la vie publique, le chanteur s'est marié, a eu un enfant, et travaillé sur son art dans la discrétion .

Stromae n'a donc pas dit son dernier mot, et ce vendredi 15 octobre marque peut - être le début de la deuxième partie de son règne, si ses chansons ont les mêmes résultats que ses premiers travaux .