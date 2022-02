Stromae répond à la controverse de son passage aux JT de TF1

Tout le monde se souvient de la prestation de Stromae au JT de TF1 en janvier dernier. Un comeback qui avait suscité une controverse. Certains l’ont même accusé de mentir pour le buzz. Il leur a répondu au micro de Radio Belge RTL.

par Team Mouv'

Stromae répond enfin. Au cours d’une interview sur une radio belge, l’artiste est revenu sur le débat crée après sa prestation au 20h de TF1. Pour rappel, certains s'étaient interrogés sur la place d’une telle séquence au sein d’un journal d’information national, d’autres, sont allés encore plus loin en l’accusant de mentir sur sa dépression.

Stromae ne comprend pas la polémique créée par sa prestation

Le moins que l’on puisse dire c’est que le chanteur n’avait pas prévu de telles réactions. "Je trouve qu'un artiste qui vient faire la promotion de son album et son nouveau morceau, ça ne mérite pas autant de questionnements. J'aurais été politicien, je peux comprendre mais là ....", a-t-il estimé.

D’autant plus qu’il assure que seule sa performance était préparée : "J’aurais été politicien, je peux comprendre. Mais là… je ne connaissais pas les questions qu’Anne-Claire Coudray [ … ] sauf celle qui lançait le happening, donc la chanson."

L’artiste en a profité pour expliquer comment lui est venue l’idée de ce titre : "Je me suis juste dit que j'allais écrire sur ce sujet-là. Ça parle de la santé mentale de manière générale, mais je ne voulais pas que ça soit trop personnel. [ ... ] Quand ma femme a écouté pendant que je composais, elle a été touchée. Et c'est ça qui m'intéresse dans la musique, c'est de toucher les autres."

Le chanteur prépare son retour avec un album

Près de 10 ans après le succès de *Racine carrée***, Stromae s’apprête à prendre, encore une fois, d’assaut les classements français et internationaux avec son album *Multitude* prévu le 4 mars**. L’attente est énorme du côté du public.

Pour ce nouvel album, il explique qu’il est allé chercher des "grooves différents" pour créer un son universel qui parle à tout le monde. Stromae est prêt, il est mieux entourer que jamais : "J'ai la chance d'avoir une équipe en or avec des gens qui me protègent et prennent soin de moi. J'ai vraiment de la chance. Ce ne sont plus les mêmes conditions qu'à l'époque", assure-t-il.

Il s’apprête même à donner trois concerts à Bruxelles, Amsterdam et Paris ce mois-ci. Une tournée des Zénith est aussi prévue en 2023.