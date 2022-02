Stromae nommé président d’honneur aux Victoires de la musique

Le retour en force de Stromae continue. Les organisateurs des Victoires de la musique ont annoncé sa nomination en tant que Président d’honneur de la 37e édition. Elle se tiendra le vendredi 11 février et sera diffusée sur France 2 et France Inter, à partir de 21h30.

On en sait un peu plus sur les détails des prochaines Victoires de la musique. Stromae, qui a fait son grand retour sur nos écrans le dimanche 9 janvier dernier, continue son comeback, puisqu’il a été désigné président d’honneur de la cérémonie.

C’est le compte officiel de l’événement qui a annoncé la nouvelle sur Twitter. Stromae président. La nouvelle a ravi les internautes. "En France comme à l’étranger, c’est un artiste très respecté ! Ce titre honorifique rappelle qu’il fait partie de l’histoire des Victoires de la Musique ayant reçu 5 récompenses au cours de sa carrière", lance un des fans sous l’annonce.

Le retour de Stromae fait du bien

L’artiste belge s’est absenté pendant six années. Six années de dépression. Six années, sans qu’il ne participe aux Victoires de la musique. Sa dernière performance remonte à 2015. Il avait d’ailleurs remporté le trophée de la catégorie concert de l’année pour sa tournée « Racine Carrée ». L’année d’avant, en 2014, il avait gagné trois prix, parmi lesquels celui d’artiste-interprète de l’année

L’année 2022 marque son retour. Et quel retour. Après sa grandiose prestation sur TFI, il préside une des plus grandes cérémonies musicales françaises et sort son album "Multitude" le 4 mars prochain.