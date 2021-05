Stromae donne de ses nouvelles : "mon absence... n'est pas définitive"

Après des années d'absence, Stromae donne de ses nouvelles et évoque un possible retour.

par Team Mouv'

Il y a un peu plus de 10 ans déjà, en 2009, nous découvrions Stromae, l'artiste belge sorti d'une autre planète avec son univers unique, avec le morceau culte qui l'a fait connaitre : Alors On Danse. Après la sortie de son deuxième album, Stromae s'est retiré de la scène médiatique et des radars, laissant un public dans l'attente .

Discret mais toujours là

Dans une interview accordée au magazine Max, Stromae a donné de ses nouvelles et s'est confié sur son rapport à la musique . Disparu des radars, certes, mais toujours productif ! En effet, l'artiste belge continue de travailler, notamment avec son label créatif Mosaert qu'il a fondé avec sa femme et son frère : "Je n’ai jamais vraiment arrêté . Je travaille et je m’amuse énormément . Mon absence me fait du bien, mais n’est pas définitive . " a t'il confié avant d'ajouter "J’en profite pour m’occuper de mon fils de deux ans et demi. Et puis, ce n’est pas comme si je ne travaillais plus . Je suis juste beaucoup moins médiatisé ."

Un possible retour sur scène ?

En ce qui concerne la musique Stromae n'a jamais vraiment arrêté, auteur et compositeur, il a écrit et collaboré avec de nombreux artistes . Mais pour ce qui est de sa carrière musicale, il a tenu à rassurer les fans, il reviendra un jour mais quand le moment sera venu : "Je n’ai pas encore de date à annoncer__ . Je suis conscient qu’il y a de la demande . " Il faudra donc s'armer de patience et espérer revoir un jour sur scène le grand Stromae .