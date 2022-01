Stromae dévoile le titre bouleversant "L'Enfer" en direct sur TF1

Invité au JT de TF1, Stromae a dévoilé "L'Enfer" pour la première fois.

Le comeback de Stromae est à son image : grandiose et habilement mis en scène. A la surprise générale, le Belge vient ainsi de dévoiler son nouveau titre en direct du JT de TF1.

Ce dimanche 9 janvier, TF1 recevait un invité d'exception : Stromae, qui a disparu pendant sept ans des médias. Pour sa première apparition dans les médias français, le chanteur a en effet choisi la première chaîne de télévision de France. Répondant d'abord sous forme d'interview, il a ensuite transformé subtilement une de ses réponses en chanson, dévoilant L'Enfer, un des titres de son futur album, Multitude, qui sortira en mars.

Un thème fort pour un retour en grande pompe

La chanson revient sur un thème fort : la dépression. Et Stromae, comme d'habitude, ne passe pas par quatre chemins et nous parle crument de ses "envies suicidaires", sur un rythme pop et entraînant, mais pourtant macabre. Face à la caméra, sur le JT le plus regardé de France, Stromae nous confie donc les abysses de sa longue période de burn-out, qui a suivi son succès phénoménal en France comme à l'étranger.

Une façon émouvante de mettre les pieds dans le plat et de parler de la santé mentale, qui préoccupe de plus en plus l'opinion public. Et, de fait, Stromae sait frapper juste et parler de sujets sensibles, ce qui est une des raisons de son succès gigantesque. Son retour s'annonce d'ailleurs déjà extrêmement fort : après la sortie de son clip Santé, le Belge a annoncé sa présence à de nombreux grands festivals européens, après que sa mini-tournée soit sold-out en 20mn.

Il faudra toutefois encore attendre pour pouvoir écouter l'album de Stromae, qui n'est prévu que pour le 4 mars 2022. Mais Stromae est souvent là où on ne l'attendait pas, et on pourrait bien avoir d'autres surprises d'ici-là.