Stromae confie que le succès d’Aya Nakamura lui a donné envie de revenir

Lors d'une interview accordée à Télérama, Stromae a déclaré qu'Aya Nakamura l'avait motivé à revenir sur le devant de la scène.

Après plusieurs années de pause, Stromae est revenu sur le devant de la scène musicale et médiatique avec son titre Santé, puis L'Enfer dévoilé en direct du JT de TF1. Sa prestation à la télévision lui avait d'ailleurs valu une polémique ou encore des commentaires de Booba par exemple. En dépit de cela, son titre L'Enfer, qui aborde nombreux sujets tabous notamment la santé mentale, avait été d'utilité publique puisqu'il avait fait explosé le nombre d'appel au numéro national pour la prévention du suicide.

Aya Nakamura booster de Stromae

On l'imagine pour l'interprète de Formidable, ce retour n'a pas dû être facile mais il a dévoilé ce qu'il a poussé à revenir sur la scène musicale et c'est une autre talentueuse artiste qui a été l'une de ses motivations.

En effet, Stromae s'est confié à Télérama et dans cette interview il a notamment évoqué le fait qu'Aya NAkamura l'a motivé à revenir et plus précisément son succès. Il a déclaré : "Elle a cassé les frontières et mène bien sa barque depuis en vendant beaucoup de disques. Son succès a stimulé mon côté compétiteur"

Et quel bel exemple Stromae a pris. Aya Nakamura déchire tout sur son passage : succès pour ses projets dont son album "Nakamura" qui a franchit le milliard de streams sur Spotify, la création d'une collection de lingerie pour la marque Undiz, couvertures de Vogue France ou encore Forbes France, la queen connaît un succès phénoménal en France et à l'international.

En tout cas, nous on valide fort ce retour de Stromae et on se laisse imaginer un feat entre les deux artistes...