Stromae annonce la date de sortie de son prochain album

Stromae est de retour avec un nouvel album, "Multitude".

par Team Mouv'

Stromae est bel et bien de retour ! Après la sortie de son clip Santé, le chanteur vient d'annoncer la sortie d'un nouvel album.

On l'attendait, et il nous l'a offert juste avant les fêtes : Stromae annonce officiellement son retour avec un nouvel album, qui sera disponible le 4 mars 2022. L'album, déjà disponible en précommande, sera nommé Multitude, une révélation que l'artiste lui-même a faite via son compte Instagram, dans une vidéo postée sur le réseau social.

Un retour en grande pompe

Ce n'est pas un, mais une multitude de Stromae que l'on retrouve grâce au fameux filtre Instagram permettant de créer une foule à notre image : le belge y apparaît face caméra, tout sourire, apparemment très heureux d'annoncer son retour par un album mais aussi une tournée dont les premières dates ont déjà été annoncées.

La news ne viendra pas nécessairement comme une grosse surprise pour les plus grands fans du musicien : en effet, après une longue absence (son dernier album date de 2013), celui-ci a récemment partagé le single Santé, dont le succès a été aussitôt au rendez-vous, et annoncé des dates de sa tournée, qui aura notamment lieu dans les plus grands festivals européens de 2022, comme Les Ardentes.

Le retour de Stromae est donc bel et bien en route, et après avoir passé un long moment à cuisiner sa musique et travailler ses skills, on attend le belge de pied ferme, en espérant qu'il nous fasse toujours autant danser.