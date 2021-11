Squeezie prend la 1ère place du Top 50 France sur Spotify

Avec "Time Time", Squeezie débarque à la première place du Top 50 de Spotify.

par Team Mouv'

Grosse performance de Squeezie, avec la sortie du single Time Time. Entouré de Myd et KronoMuzik les trois artistes explosent tout depuis ce début de semaine. Pour rappel, en seulement deux jours, le titre a cumulé plus de 6 millions de vues. Une véritable performance pour ce morceau en roumain.

Et comme Squeezie n'est pas n'importe qui, forcément la hype du morceau s'est envolé. On apprend aujourd'hui qu'il a été écouté plus de 1 million de fois sur Spotify depuis sa sortie, lui permettant de s'emparer de la première place du Top 50 France.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Ce nouveau morceau est lié à la sortie de sa nouvelle vidéo Qui fera le meilleur hit des années 2000 ? (en 3 jours). Un autre morceau est sorti dans le même contexte, il s'agit de Offishal du groupe Ambiance Skandal composé notamment de Maskey et Le Motif. Ce titre aussi cartonne, avec presque 5 millions de vues sur YouTube, contre 7 millions de vues pour Trei Degete avec le hit Time Time?