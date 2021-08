Spotify révèle les morceaux les plus écoutés de l’été

La plateforme de streaming Spotify dévoile le top des morceaux et des podcast de l'été.

par Team Mouv'

Spotify révèle la liste des titres les plus populaires en France et dans le monde ainsi que les podcasts les plus écoutés cet été entre le 29 mai et le 22 août . Petit indice, le rap est toujours au top dans le classement français !

Beaucoup rap et de la culture G

Dans un communiqué du 24 août 2021, on découvre sans surprise que c'est Petrouchka de Soso Maness et PLK qui décroche la première place des titres les plus streamés en France . Pour la médaille d'argent des morceaux les plus écoutés à la playa c'estLa kiffance de Naps qui s'impose . Sur le podium estival un rappeur américain fait aussi son entrée : Lil Nas X avec son hit Montero ( Call Me By Your Name ). D'autres hits ont fait danser les français : La Seleçao d'Alonzo, Jul et Naps, suivi d'Afro Trap Part . 11 ( King Kong ) de MHD et arrivent ensuite Koba LaD et Gazo avec leur single Daddy chocolat .

Voici le top 20 des titres les plus écoutés sur Spotify en France entre le 29 mai et le 22 août 2021 :

Petrouchka - Soso Maness et PLK

La kiffance - Naps

MONTERO ( Call Me By Your Name ) - Lil Nas X

La Seleçao - Alonzo, Jul et Naps

Afro Trap Part . 11 ( King Kong ) - MHD

Daddy chocolat - Koba LaD et Gazo

Beggin’ - Måneskin

Bobo - Aya Nakamura

Never Going Home - Kungs

HAINE & SEX - Gazo

A Un Paso De La Luna ( Remix ) - Reik, Rocco Hunt et Ana Mena

Bimbo - Marwa Loud et Moha K

Alors la zone - Jul

Le temps - Tayc

Pic et pic, alcool et drame - Jul

Iko Iko ( My Bestie ) - Justin Wellington

Calabria - Strange Fruits Music, Lujavo et Nito - Onna

Bande organisée - 13 Organisé

TBD - OBOY

Jolie madame - Joé Dwèt Filé et Ronisia

Au niveau des streams mondiaux, c'est on good 4 u de la chanteuse américaine Olivia Rodrigo qui décroche la première place . En second, le titre Beggin de Måneskin le groupe vainqueur du dernier Eurovision et enfin Todo De Ti de Rauw Alejandro .

Côté podcasts, l'actualité est le thème favori des français cet été . On trouve au top de la liste Brut, suivi par L’Heure Du Monde . En plus de s'intéresser à ce qui les entourent, les Français ont aussi envie de développer leur culture générale les doigts de pied en éventail avec Choses à Savoir qui arrive en troisième position du classement .