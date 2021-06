Spotify lance une fonctionnalité concurrente à Clubhouse

Spotify enrichit son catalogue d'options avec une nouvelle fonctionnalité.

par Team Mouv'

La plateforme de streaming de contenus audio Spotify développe son secteur d'activité avec une nouvelle fonctionnalité dans son catalogue .

Comme le rapporte TechCrunch, Spotify lance Greenroom, une application qui viendra concurrencer Clubhouse . Basée sur le même principe, Greenroom offrira à ses utilisateurs la possibilité d'un chat écrit et d'enregistrer des conversations audios pour en faire un podcast . Cette nouvelle fonctionnalité permettra aux utilisateurs du monde entier de communiquer et d'échanger entre eux et à Spotify de développer son offre et d'acquérir plus de clients .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour rejoindre la nouvelle application, les usagers déjà en possession d'un compte Spotify devront simplement s'inscrire via leur compte qui les mènera vers une passerelle, comme on peut le voir ici . Dans un premier temps l'application connectera les usagers en fonction de leur intérêts avant de développer plus de paramètres .