SoundCloud : la première plateforme qui va rémunérer les artistes en fonction de la durée d'écoute

SoundCloud a décidé de changer la manière dont la plateforme rémunère les artistes, ce qui aura un effet très bénéfique pour les artistes indépendants.

par Team Mouv'

Excellente nouvelle pour les artistes indépendants qui choisissent de partager leur musique sur SoundCloud ! En effet, la plateforme de streaming musical a décidé de changer diamétralement la manière dont elle rémunérait les artistes.

Jusqu'à présent SoundCloud opérait selon le système du "market centric", rapporte l'AFP . Ce système impliquait que la majorité de la somme investie chaque mois par les abonnés était redistribuée aux artistes les plus écoutés de la plateformes . Le souci : compliqué pour les artistes à la renommée plus réduite de gagner une somme d'argent décente .

De "market centric" à "user centric"

Heureusement, la plateforme a décidé d'évoluer vers un système de "user centric", qui comme son nom l'indique, place les écoutes de chaque utilisateur au centre de son processus de redistribution de l'argent . Ainsi, ce sont les écoutes individuelles et non plus les écoutes globales qui pèseront dans la balance . Pour les artistes cela aura pour effet de lier "leur rémunération aux écoutes de leurs fans" .

Toujours selon l'AFP, ce sont pas moins de "'100 . 000 artistes indépendants' dans le monde qui sont concernés par ce changement de méthode ( . . . ) ils verraient le montant total qui leur est versé augmenter collectivement de près de 25%" .