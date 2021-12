Sofiane Pamart : premier pianiste soliste de l'histoire à jouer à l'Accor Arena à Paris

La carrière de Sofiane Pamart a tout d’une succès story. Le 17 Novembre 2022, il sera le premier pianiste soliste à se représenter à l’Accor Hotel Arena.

par Team Mouv'

Sofiane Pamart cultive un style qui lui est propre. Une mentalité rappeur, mixée à un style de piano néo-classique. Il est le seul pianiste à revêtir des ensembles de survêtements et des grills lorsqu’il joue sur son piano à queue Staygway. Le 17 novembre 2022, il deviendra le premier pianiste soliste à faire l’Accor Arena. Les places sont mises en vente à partir de ce jeudi 16 décembre.

Dans un monde du rap, où le sampling est omniprésent, se faire une place en tant qu’instrumentiste est, en soit, un challenge. Cette singularité l’a aidée à sortir de l’ombre. Pour celui qui déclarait à France Inter en 2019 vouloir devenir numéro 1 mondial du piano, la tâche était ardue. Il a cependant réussi à s’imposer comme une figure majeure, non seulement dans le monde du piano, mais aussi dans l'univers du rap. D’abord mis en lumière par son projet commun avec le rappeur Belge Scylla, l’artiste a par la suite signé les mélodies de très nombreux morceaux connus. On retrouve le Piano King, sur des collaborations avec SCH ; VALD ; Koba la D ; Dinos ; Laylow et beaucoup d’autres rappeurs. Il accompagne également le rappeur Da Uzi sur le titre l’impasse, dont Mouv’ a sorti une version exclusive enregistrée à la Maison de la Radio.

Mais Sofiane Pamart, ne se contente pas d’être le pianiste des rappeurs. Il a sa propre carrière à gérer. Le Piano King, c’est un album Planet, en 2020, une réédition en 2021 et un artbook sorti le 25 novembre. Le livre compile les souvenirs de trois ans. Sur sa page Instagram, on peut lire « Comme je fais une musique sans paroles, je suis heureux de sortir ce premier livre co-écrit, et de pouvoir mettre des mots là où d’habitude je ne mets que des notes. ». Son album retrace les étapes du tour du monde qu’il a effectué avec Guillaume Héritier, son manager pour le label PIAS.

C’est cet album qu’il proposera en représentation à l’AccorHotels Arena en novembre prochain. Mais avant cela, l’artiste est en tournée dans toute la France. Vous pouvez retrouver plus d’informations sur sa page Instagram ou sur