SCH est remonté sur scène lors du concert Greenroom à Marseille et c'était "incroyable mec"

SCH est remonté sur scène à l'occasion de l'évènement organisé par Green Room à l'Hôtel Dieu de Marseille ce mardi 15 juin.

par Team Mouv'

Enfin, les concerts reprennent ! Pas trop vite non plus… mais avec le succès des concerts tests et les récents allégements des mesures sanitaires, de plus en plus d’artistes peuvent re - goûter à la scène pour le plus grand plaisir du public . Le média GreenRoom en a profité pour prendre le contrôle de l’Hôtel Dieu InterContinental de Marseille ce mardi 15 juin 2021 . . . et le S était de la partie !

"All we need is Live"

Pour ce concert très spécial, GreenRoom a dû sélectionner parmi 3 800 équipes, ceux qui ont eu le privilège d’assister aux concerts toute la soirée en live depuis les balcons . Ils avaient deux semaines pour participer au jeu - concours organisé par Green Room et être logés gratuitement dans une suite luxueuse du palace ! Parmi les spectateurs, on retrouvait du beau monde : Mister V ; Pongo ; Annarvr ; Styleto ; Ramen Polanski ; Lola Dubini ; You make fashion, et bien d’autres…

Green Room a concocté une line - up de folie mixant musique électro et rap français : SCH ; Pongo ; Myd ; Dure Vie ; Paula, Pova & Jerge et Maxye se sont relayés sur scène à partir de 17h ce 15 juin 2021 et on y était, on vous raconte cette folle soirée .

Le S re - goûte à la scène avec ses gâtés

Alors que l’ambiance était déjà bien chaude grâce aux performances de Myd et Pongo par exemple, l’arrivée du S sur le titre Marché Noir a littéralement mis le feu aux poudres dans ce cadre sublime ! Heureux d’être là, SCH a interprété un set composé de quelques - uns de ses plus gros morceaux (Parano, Mode Akimbo, Otto, Marché Noir, Crack, Interlude, Champs - Elysées) sous les acclamations du public posté aux balcons de l’hôtel Dieu, "Vous avez broncha c’est incroyable mec !__" s’écrie le S visiblement super content de retrouver la scène .

Publicité J’autorise Gérer mes choix

Publicité J’autorise Gérer mes choix

Publicité J’autorise Gérer mes choix

Publicité J’autorise Gérer mes choix

Publicité J’autorise Gérer mes choix

Publicité J’autorise Gérer mes choix

Soso Maness, la cerise sur le gâteau :

Cerise sur le gâteau pour les chanceux qui ont pu assister à l’évènement, SCH leur avait préparé un beau cadeau pour fêter son retour sur scène . A quelques minutes de la fin de sa performance il prévient : "J’ai une super surprise" . Les spectateurs deviennent complètement dingues quand les premières notes du titre Bande Organisée se font entendre… et que Soso Maness déboule de nulle part pour rapper son fameux couplet !

SCH x Soso Maness - concert Greenroom (@BrunoChiappe)

Publicité J’autorise Gérer mes choix

Bonne ambiance à Marseille

Un petit "Zumba cafew" plus tard, les deux amis quittent la scène le sourire aux lèvres à quelques minutes du coup d’envoi du premier match de la France à l’Euro 2021, "Merci mes gâtés, show de fou c’était incr’ et ça fait trop du bien de remonter sur scène ! " lance SCH avant de regagner sa loge . Plus tard, Soso et SCH ont terminé la soirée en compagnie de Myd, qui a concocté l'excellente prod' du titre Champs - Elysées avec DJ Kore et qui était également programmé par Green Room .

Récemment, de nombreux rappeurs ont indiqué vouloir retrouver les sensations du live et revoir ( enfin ) leur public . Sexion d'Assaut, JuL ou encore PNL. . . la liste des artistes qui brûlent d'impatience de retrouver la scène est longue . Pour le S et Soso, c'est mission accomplie .