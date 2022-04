Rosalia débarque à Paris pour une date exceptionnelle

Rosalia part en tournée et sera de passage à Paris pour un concert exceptionnel à l'Accor Arenaa.

par Team Mouv'

En route pour la gloire internationale, Rosalia est, si vous ne la connaissiez pas encore, une jeune chanteuse et musicienne espagnole qui dépoussière le flamenco en le mélangeant avec du R&B, du rap et de la pop. Une bombe d'énergie de sensualité qui cumule déjà plus de 8 millions d'abonnés sur sa chaine YouTube et 20 millions de fans sur son compte Instagram.

Véritable phénomène musical, Rosalía annonce un mois après la sortie de son nouvel album MOTOMAMI, une tournée mondiale qui prévoit de faire escale en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, mais aussi en Europe.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Motomami World Tour

Au programme de ce Motomami World Tour : des concerts à Braga au Portugal à Londres en Grande-Bretagne en passant par Berlin, Milan, Amsterdam... Rosalía n’oubliera pas de faire un passage France avec un seul et unique concert prévu le dimanche 18 décembre 2022 à l’Accor Arena de Paris.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

La billetterie ouvrira ce vendredi 22 avril à partir de 10h.

Pour vous échauffer on vous remet son tube avec Travis Scott TKN.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix