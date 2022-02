Rihanna : "Oui, vous allez toujours avoir de la musique de ma part"

La longue absence musicale de Rihanna, préoccupait ses fans. À l’occasion de la présentation de ses nouveaux produits de beauté, elle a tenu à les rassurer, affirmant n’en avoir pas fini avec la musique.

Le retour de Rihanna est l’un des événements les plus attendus du monde de la musique . Depuis la sortie de son huitième album ANTI en 2016, la chanteuse barbadienne se fait rare . Si elle est apparue ponctuellement pour des collaborations, comme en 2020 avec PARTYNEXTDOOR, pour le très bon single BELIEVE IT, certains commencent à douter de son retour .

Mais, en dehors de la musique, Rihanna a été très active depuis 2016, multipliant les projets et les raisons de faire parler d’elle . Elle a enchaîné les apparitions au cinéma, mais surtout, elle a développé sa marque de cosmétique Fenty, avec l'appui de LVMH . Depuis son lancement en 2017, la marque cartonne dans le monde .

De chanteuse à femme d’affaire

Sa réorientation réussie de chanteuse populaire en femme d’affaires accomplie, donnait toujours un peu plus de crédit à la thèse selon laquelle ANTI serait son dernier projet musical . Rihanna semble dorénavant s'épanouir dans d’autres univers que celui de la musique, loin de la pression des maisons de disques . Elle a souvent expliqué avoir mal vécu cette expérience, notamment à cause de l’encadrement de la direction artistique, par ses producteurs, pour que ses albums soient réguliers et rentables . C’est une des raisons qui explique son retrait de la sphère musicale . L’annonce dernière de sa grossesse continuait, encore et toujours, d'alimenter cette rumeur, au plus grand désarroi de ses fans .

Un retour confirmé

De passage à Los Angeles le 11 février pour la présentation des derniers produits de Fenty, la star a mis fin à ses rumeurs . Interrogée au micro de Entertainment Tonight, elle a affirmé ne pas en avoir fini avec la musique “Oui, vous allez toujours avoir de la musique de ma part” a - t - elle déclaré .

Si cette nouvelle a de quoi ravir ses fans, elle ne nous renseigne pas sur la sortie d’un potentiel album, dont les rumeurs d’avant l’annonce de sa grossesse prédisaient la sortie prochaine . Il n’en sera rien . La chanteuse a en effet également précisé vouloir prendre le temps d’accueillir son premier enfant avant de reprendre le chemin des studios .