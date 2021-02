Mort de Tonton David : ses enfants créent une cagnotte pour ses funérailles et un album posthume

La figure de reggae français nous a quittés mardi 16 février, à l'âge de 53 ans.

par Team Mouv'

Le monde du reggae français est toujours en deuil après le décès de Tonton David des suites d'un AVC en début de semaine . Les enfants de l'interprète de Chacun sa route ont lancé une cagnotte Leetchi pour financer les funérailles et la sortie d'un album posthume, a indiqué mercredi à l'AFP son fils Samuel .

"Notre père avait arrêté sa carrière à 40 ans et pour qu'il ait des funérailles dignes de ce nom et pour sortir le disque sur lequel il travaillait, nous avons lancé une cagnotte Leetchi", a expliqué Samuel Grammont, l'un des quatre enfants du chanteur .

Un album posthume

La cagnotte s'appelle "Pour le départ de Tonton David" et l'album se nommera Un job ou un bizz. Quelques heures après sa création mercredi ( 17 février ) après - midi, elle avait déjà récolté plus de 3 . 000 euros . L'annonce de la disparition de Tonton David, figure du reggae en France, célèbre pour Peuples du monde dans les années 1990, a suscité de nombreux hommages sur les réseaux .

"Repose en paix Tonton David, Le Blues des racailles, toute ma jeunesse", a ainsi posté l'acteur Omar Sy, avant de partager lui aussi la cagnotte Pour le départ de Tonton David.

Pour un hommage à la hauteur du personnage

Avec cette cagnotte, les 4 enfants du chanteur espèrent donner à leur père "l'hommage qu'il mérite de par la place qu'il aura laissé dans nos cœurs et dans le paysage musical francophone . " expliquent - ils sur la page Leetchi . "Installé dans l'est de la France depuis une quinzaine d'années, notre père avait depuis mené une vie éloignée des projecteurs, profondément ancré dans la vie locale et avec beaucoup d'affection pour la Moselle .__" expliquent ses enfants .

Une grosse mobilisation

Jeudi 18 février au matin, la cagnotte a déjà dépassé la barre des 23 000 euros avec un plus de 900 donateurs, et elle augmente très vite, c'est dire à quel point l'émotion est grande à travers le pays . Avec une telle mobilisation, les enfants de Tonton David devraient réussir leur pari et offrir à leur père un départ digne de sa légende, et financer l'album. Alors "passe le message à ton voisin" !