Afro-pop : Wizkid en concert exceptionnel à Paris

Wizkid va performer à Bercy.

par Team Mouv'

Bercy va bientôt accueillir l'un des plus gros artistes internationaux de ces dernières années, Wizkid, pour le plus grand plaisir de ses fans français.

Wizkid prêt à ambiancer Bercy

Rema, CKay, Burna Boy, Tems ou encore DaVido, la musique nigériane ne manque pas de grands talents, mais il y en a un qui se hisse au dessus des autres , Wizkid. En effet, le "roi de l'afro pop" cartonne ces dernière années notamment grâce à son album Made In Lagos qui a dépassé le milliard d'écoute en streaming, porté par le hit planétaire Essence.

Un succès qui lui vaut une renommée mondiale et quoi de mieux comme récompense qu'une tournée dans les plus grandes salles du monde. Bien évidemment la France ne fait pas exception et Wizkid a décidé de faire une représentation à l'AccorHotels Arena de Paris. Un show exceptionnel qui aura lieu le 16 septembre et dont les places sont en ventes depuis ce jeudi 7 avril à 10h.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Alors un seul conseil, dépêchez vous, car les places risquent de partir très vite et il n'y aura pas énormément d'autres occasions de voir l'artiste originaire de Lagos performer en France.