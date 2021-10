Youtube supprime les chaines de R. Kelly

YouTube supprime les chaînes officielles de R Kelly suite à sa condamnation.

par Team Mouv'

La sentence est tombée, R . Kelly est reconnu coupable ce 27 septembre d'extorsion, exploitation sexuelle de mineur, enlèvement, corruption et travail forcé . Après cette annonce, YouTube a décidé de supprimer ses chaînes officielles du site . Adios R . Kelly TV et R . Kelly Vevo !

Une sanction pour "les actes odieux"

Ce 5 octobre le géant YouTube a pris la décision de supprimer les chaînes de l'artiste qui pourrait être condamné à la prison à vie . Le magazine américain Bloomberg rapporte les propos de Nicole Alston, directrice du service juridique de YouTube dans une note de service : "Les actes odieux commis par R . Kelly justifient des sanctions qui vont au - delà des mesures habituellement appliquées, en raison d’un risque de préjudice généralisé" .

Elle explique ce choix : "__En résumé, nous prenons cette mesure pour protéger nos utilisateurs comme le font les autres plateformes" . La directrice du service juridique de Youtube souligne aussi que "R . Kelly ne sera plus en mesure d’utiliser, de posséder ou de créer des chaînes YouTube__" .

Les titres de l'interprète du hit I Believe I Can Fly restent quant à eux disponible sur les plateformes de streaming telles que Spotify et Apple Music . Mais pour combien de temps ?