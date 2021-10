Young Thug x Gunna : l'album en commun est en approche

En marge du défilé Givenchy, Young Thug a dévoilé un inédit de son prochain album et son ami Gunna a annoncé un possible album en commun.

par Team Mouv'

Young Thug vient d'assurer la bande - son du défilé Givenchy, le rappeur d'Atlanta en a profité pour présenter les nouvelles chansons de son prochain album, Punk .

Young Thug x Gunna, une évidence

Ce dimanche 4 octobre, Young Thug a délivré en exclusivité plusieurs nouvelles chansons de son prochain album, Punk, lors d'un défilé Givenchy . Les chansons ont été jouées pendant que les mannequins présentaient les nouvelles pièces de la collection printemps - été 22 pour femmes et hommes de la marque .

En juillet , Thug avait récemment confirmé que Punk sortirait le 15 octobre . En août, il avait même publié le premier single du très attendu projet, Tick Tock. Il a également présenté en avant - première un certain nombre de chansons, dont Die Slow, Hate The Game et Droppin Jewels.

En plus de cette exclusivité le rappeur d'Atlanta a été interviewé lors des BET Awards, accompagné de son confrère Gunna . Et c'est ce dernier qui a l'origine d'une nouvelle information concernant Young Thug . En effet il a tout d'abord déclaré que son album Drip Season 4 allait sortir avant la fin de l'année et a ensuite annoncé qu'un album commun entre les artistes d'Atlanta allait certainement voir le jour . Connaissant l'alchimie musicale et l'amitié qu'il y a entre eux, cet album allait assurément voir le jour mais cette fois ci il semble plus proche que jamais .