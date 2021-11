Young Thug x Future : un projet arrive

Young Thug et Future seraient en travailler sur une nouvelle collaboration, possiblement "Super Slimey 2".

Young Thug et Future pourraient sortir un nouveau featuring très prochainement, et certains rêvent déjà à une suite pour Super Slimey .

Retrouvailles pour Young Thug et Future

Une vidéo dans laquelle on peut voir Young Thug et Future lâcher un couplet est devenue virale après avoir été postée par l'américaine Baby Jade : on y voit les deux rappeurs côte à côte, et cela a suffit à enflammer internet . En effet, les fans se sont tout de suite emballés, notamment parce que la vidéo est accompagnée de ces quelques mots de Baby Jade : "DS4 est en préparation . . . et peut - être que Super Slimey 2 aussi . . . restez connectés" .

De quoi faire rêver les auditeurs des deux artistes, qui ont adoré leur album commun Super Slimey, sorti il y a maintenant quatre ans, en 2017 . Et étant donné l'actualité des deux rappeurs, qui devraient être sur le prochain album de Metro Boomin', cette potentielle réunion ne serait pas si surprenante . Les deux rappeurs sont en effet amis, et ont collaboré plus d'une fois, comme sur Way Longer ou Relationship. D'autant que Punk, l'album de Young Thug qui vient de sortir, a beaucoup de succès, ce qui pourrait donner l'idée à son auteur de surfer sur cette vague de popularité .

Alors, simple fantasme ou teasing d'un projet en développement ? Dans tous les cas, une surprise risque de tomber très rapidement, que ce soit DS4 ou une deuxième collaboration pour les deux artistes .