Young Thug va créer sa propre ville aux États-Unis

Young Thug a obtenu l'autorisation de construire sa propre ville baptisée "Sime City".

par Team Mouv'

Il y a quelques jours, Young Thug fêtait son trentième anniversaire et pour l'occasion ce dernier était couvert de cadeaux . Parmi les somptueux présents, il y a un cadeau qui se démarque de tous : un terrain de plus de 400 000 m2 offert par son manager Geoff Ogunlesi.

Une ville de loisirs

Le terrain situé dans la ville d'Atlanta, est un deal organisé entre Geoff et l'agent immobilier Trey Williams . Pour ce terrain, Young Thug projettes d'en faire une mini ville baptisée Slime City, dans laquelle on retrouverait de jolies maisons, un parc aquatique, et probablement un terrain de camping comme le rapporte TMZ. Toujours selon l'agent immobilier, Thugger souhaite également y intégrer son festival annuel, le Slime Fest.

Pour l'instant, le rappeur est toujours en négociation avec des ingénieurs et architectes en attendant les permis de construire : une fois obtenu, Slime City sera automatiquement lancée .