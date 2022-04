Young Thug tease son prochain album, la suite de "Slime Season" ?

Young Thug annonce son prochain projet en dévoilant la pochette de celui-ci.

Young Thug semble être sur le chemin du retour et pour cause, le rappeur vient de dévoiler une mystérieuse cover, qui semblerait être celle d'un potentiel album en route.

Ambiance Slime Season 4

Après la sortie de son deuxième album à succès Punk le 15 octobre dernier, Young Thug s'est tenu hors des radars, probablement pour travailler sur la suite qu'il semble déjà prêt à balancer.

En effet, ce mardi 19 avril, le rappeur d'Atlanta est revenu sur les réseaux sociaux pour publier une pochette, qu'il a également mise en photo de profil et qui semble annoncer l'arrivée imminente de son prochain album. Indiquant en légende "Ces dernières semaines m'ont donné tellement de choses à dire... Vous êtes prêts ??", le rappeur fait sans doute référence à la récente perte de la mère de son enfant, qui a tragiquement été tuée le 18 mars dernier.

Et si la pochette intrigue les fans qui sont d'ores et déjà hypés par ce retour, c'est tout simplement car celle-ci rappelle étrangement les covers de sa série de mixtapes Slime Season, sur lesquelles on retrouve (sur les deux dernières) un fond blanc et un personnage, notamment Young Thug lui-même, ensanglanté.

Serait-ce donc un teasing de Slime Season 4 ? Affaire à suivre...