Young Thug : son studio rempli de serpents exotiques

Selon ses proches,Young Thug serait un amoureux des animaux . A tel point que son studio est apparemment occupé par des locataires en tout genre, dont des serpents et une araignée .

Young Thug, connu pour ses excentricités, n'en a pas fini de nous surprendre : son studio d'Atlanta, appelé le "Snake Pit Studio" ( littéralement "la fosse au serpents" ) , abrite selon le média Complex. . . de vrais serpents . Mais ce n'est pas tout : la team du rappeur américain cohabiterait régulièrement avec deux pythons, une tarentule, un chat du Bengal et un bull - dog nain .

Loin des clichés que l'on pourrait imaginer, le rappeur n'est pas un collectionneur d'animaux pour son simple plaisir . Réel amoureux de la nature, le trentenaire semble passer son temps devant des documentaires animaliers, et aime ses animaux "comme sa famille" .

Pour la petite histoire, tout aurait commencé en 2019 quand Thug s'est promené dans un magasin de reptiles. Il aurait alors eu un crush sur l'idée d'avoir un serpent .

"Juste à côté du studio, il y avait ce magasin de reptiles où on avait l'habitude d'aller trainer ( . . . ) quelques uns d'entre nous y sont allés et ont acheté deux serpents et une tarentule" .