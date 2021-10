Young Thug : son concierge a perdu 200 de ses chansons, il porte plainte

Le concierge de Young Thug aurait mystérieusement égaré 200 chansons de l'artiste.

par Team Mouv'

Young Thug a les nerfs, et il y a de quoi : celui - ci a perdu 200 chansons contenues sur un disque dur, que son concierge aurait égaré .

Alors qu'il vient de sortir son album Punk, et que tout semble au beau fixe pour Young Thug, celui - ci a connu un désagrément, et pas n'importe lequel : l'artiste a égaré, parmi d'autres objets de valeur, un disque dur sur lequel il avait stocké plus de 200 de ses projets. Ces possessions auraient été perdues par le concierge de son appartement de New York, contre lequel le rappeur d'Atlanta a porté plainte .

Imbroglio de concierges

Même si c'est ce mardi 19 octobre que AllHipHop met cette histoire au grand jour, c'est il y a presque un an, en novembre 2020, que l'incident s'est produit . Young Thug aurait alors oublié par erreur un sac Louis Vuitton à côté de sa voiture dans le garage de son immeuble de luxe . Dans le sac : 40 000 dollars en cash, une montre incrustée de diamants valant 57 000 dollars, et un bijou en valant 37 000 . . . mais surtout le fameux disque dur, que Thug estime valoir 1 million de dollars, vu les travaux qu'il contenait .

L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais le sac n'a pas disparu tout de suite : un des voisins de Young Thug aurait donné le sac au concierge, ou plutôt à un membre de la conciergerie de l'immeuble . Young Thug a alors été contacté pour qu'il récupère le sac . C'est là que cela se complique : le sac serait passé de mains en mains dans l'équipe avant d'être remis à quelqu'un d'autre que son propriétaire .

Le rappeur d'Atlanta est donc, et à juste titre, très remonté par cette histoire et a porté plainte contre l'entreprise de conciergerie . Quant aux projets disparus, s'il est peu probable que l'artiste les récupère, il se pourrait que certains aient fuité ou fuitent plus tard sur internet . . . ou qu'ils disparaissent pour toujours .