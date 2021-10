Young Thug : son album feat Drake, Travis Scott, Mac Miller... est dispo à l'écoute

Après avoir détruit une Rolls Royce pour la sortie de son album, Punk, le nouvel album de Young Thug, est désormais disponible en écoute sur les plateformes de streaming.

par Team Mouv'

La sortie de l'album de Young Thug affiche des feat de qualités comme Drake, Travis Scott, J . Cole, A$AP Rocky ou encore Post Malone .

C’est la grosse sortie de rap US ce vendredi 15 octobre, et celle - ci promet de très gros bangers . Young Thug a en effet dévoilé son tout nouvel album, Punk, qui arrive plus de 2 ans après So Much Fun . Parmi les 20 sons de l'album, on retrouve Drake et Travis Scott sur le même morceau, J . Cole, A$AP Rocky, Post Malone, Gunna, Doja Cat ou encore les regrettés Juice WRLD et Mac Miller.

Une célébration originale pour la sortie

Plus tôt dans la semaine, Young Thug avait célébré la sortie de son album d'une manière peu courante . A cette occasion, le rappeur d'Atlanta a eu l’idée de détruite une Rolls - Royce à l’aide d’une batte de baseball . Une vidéo qui a énormément tourné sur les réseaux sociaux, provoquant l'incompréhension et la colère des fans . Une excentricité de plus pour le rappeur qui aurait notamment rempli son propre studio de serpents exotiques . Un endroit plutôt approprié pour les reptiles puisque Thug l’a nommé La fosse aux serpents .