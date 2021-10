Young Thug sollicite Elon Musk pour construire sa ville

Young Thug a fait savoir sur les réseaux qu'il souhaitait s'associer à Elon Musk afin de construire sa ville, Slime City, à Atlanta.

Ces derniers jours, entre la Rolls Royce qu'il a éclaté pour fêter son album et la sortie de ce nouvel album, Young Thug ne cesse de faire l'actualité . Son nouvel album, Punk comporte une vingtaine de titres et des feat de qualités avec des artistes comme J . Cole, Future, Drake, Post Malone, Juice WRLD ou encore Travis Scott . Le rappeur d'Atlanta à fait savoir qu'il souhaitait toujours créé sa ville, et il ne manque pas d'ambition .

Un grand projet

En août dernier, le rappeur s'était fait offrir, pour son 30ème anniversaire, un repère de plus de 400 000 m2, par son manager Geoff Ogunlesi . Situé dans la ville d’Atlanta et baptisé Slime City, le Thugger a déjà son projet en tête . Il souhaite que sa ville regroupe des maisons, un parc aquatique, un terrain de camping mais aussi y accueillir son festival annuel, le Slime Fest . La ville fait environ deux fois la taille du Champ - de - Mars . Autant dire que la ville aura plutôt des allures de village .

Lors d’un entretien avec le site Complex, Thug avait confié que son objectif était de faire de cette ville un refuge pour les enfants noirs et défavorisés .

La majeure partie de la ville sera dédiée aux enfants . On y retrouvera des camps d’été, une école . Une école privée pour les enfants noirs…

Ce projet également engagé pour la communauté afro - américaine, nous rappelle le projet de ville d’Akon au Sénégal .

Sa ville sera également écolo

Par contre, Young Thug a déjà une exigence : il veut que sa ville soit alimentée à l'énergie solaire . Pour l'aider dans cette requête, il a demandé de l'aide à Elon Musk, célèbre entrepreneur de Tesla et SpaceX et, surtout, l'homme le plus riche de la planète .

Il lui a donc lancé un appel sur Twitter en disant :

Je veux faire Slime City à l’énergie solaire où es - tu @elonmusk ?

Pour le moment, Elon Musk n’a pas répondu à la requête de Young Thug .

Thug est loin de prendre ce projet à la légère, il est actuellement en discussion avec des ingénieurs et architectes en attendant les permis de construire .