Young Thug remercie sa femme de ménage pour lui avoir rendu 10 000 dollars retrouvé dans un jean

S'il y a bien une personne à qui Young Thug peut faire confiance les yeux fermés, c'est bien sa femme de ménage. En effet, c'est une drôle d'anecdote qui vient d'arriver à Young Thug, le rappeur multimillionnaire s'est exprimé sur Instagram pour raconter son expérience .

10 000 dollars dans un jean

Il y a quelques heures Young Thug racontait sur son Instagram que sa femme de ménage avait retrouvé une liasse de billets de 100 dollars dans un de ses jeans pour un total de 10 000 dollars . Une somme astronomique et certainement alléchante mais pas pour sa femme de ménage qui a préféré jouer la carte de l'honnêteté . Mieux encore, cette dernière a même pris la peine de cacher les 10 000 dollars _"sous le lit"_comme le raconte Young Thug dans son live .

Visiblement satisfait de l'honnêteté de sa femme de ménage, Young a fini par déclarer "Quand t'es un bon gars, mec, t'es solide, le positif revient à toi" . Si de nombreux internautes ont salué cet acte de sagesse, d'autres, plus médisants, ont laissé entendre que l'employée avait surement pris l'argent pour le faire fructifier et garder des bénéfices dessus . Nous, on préfère la version samaritaine . . .