Young Thug : sa demande de libération sous caution a été refusée

Young Thug risque de rester en prison encore un bon moment...

par Team Mouv'

Young Thug s'est vu refuser une nouvelle fois une libération sous caution, alors que son avocat avait proposé une offre de caution assez stricte, comme le rapporte Variety.

Young Thug prêt à tout

Ce jeudi 2 juin, Young Thug a comparu devant le tribunal du comté de Fulton, en Géorgie, pour la dernière demande de caution dans son affaire RICO. Au cours de la longue audience, qui a duré plus de quatre heures, l'avocat de Young Thug, Brian Steel, a exposé un certain nombre de conditions que le rappeur aurait dû respecter s'il avait obtenu une caution. Brian Steel a proposé de faire surveiller le domicile de Young Thug 24 heures sur 24, à la fois électroniquement et en personne, par 24 officiers de police hors service qui ont accepté de surveiller le rappeur par l'intermédiaire d'une société de sécurité tierce. Il a également proposé de faire surveiller l'intérieur et l'extérieur du domicile de Thug par une télévision en circuit fermé.

Tout visiteur qui se rendrait au domicile serait soumis à une fouille. Aucun appareil électronique ou Internet n'aurait été autorisé dans la maison, bien que l'avocat de Young Thug ait déclaré vouloir construire un studio dans la résidence pour qu'il puisse travailler. Thug aurait également dû se soumettre à des tests de dépistage de drogues réguliers. Le total de tous ces aménagements aurait coûté à Thug environ 1 million de dollars de sa poche, selon son avocat.

L'accusation a eu gain de cause

L'accusation dans cette affaire a fait pression pour que Young Thug soit détenu jusqu'à son procès. Il a invoqué la capacité de Young Thug à s'enfuir et a également noté que des témoins auraient été menacés, mais pas directement par Young Thug. L'accusation a également affirmé que le rappeur d'Atlanta a téléphoné en prison pour demander des médicaments afin d'essayer de se désintoxiquer.

L'accusation a également mentionné des témoins membres de YSL qui ont fourni des "propositions" désignant Young Thug comme le leader de l'organisation. Ces déclarations ont été citées lorsque le juge a pris sa décision de ne pas accorder de caution. "Il y a eu des indications significatifs sur le fait que M. Willams était un danger pour la communauté" , a déclaré le juge Ural D. Glanville lors de son jugement.

Comme indiqué précédemment, Young Thug, Gunna et 26 autres personnes affiliées à YSL ont été inculpés le 9 mai à travers la loi RICO, le procureur du comté de Fulton accusant le label d'être un gang de rue responsable de dizaines de crimes violents à Atlanta. Young Thug a fait l'objet de sept autres inculpations à la suite d'une descente de police à son domicile le même jour. Gunna, qui a été frappé d'une accusation de conspiration pour violer la loi sur les organisations influencées par le racket et la corruption, s'est rendu à la police le jour suivant.

Les deux rappeurs vont, semble-t-il, rester en prison jusqu’à leur procès le 9 Janvier 2023. Un procès dans lequel ils risquent la prison à vie...