Young Thug s'était fait implanter un diamant sur le visage bien avant Lil Uzi Vert

Entre les rappeurs US et les diamants, c'est une grand histoire d'amour qui dure depuis longtemps.

par Team Mouv'

Il y a quelques jours, le monde a découvert avec effroi le caprice esthétique de Lil Uzi Vert, qui s'est greffé un diamant magnifique en plein milieu du front . Cette idée "révolutionnaire" dans le monde de la "mode" en a agacé plus d'un, notamment notre Sadek national, mais elle n'est en réalité pas de Lil Uzi Vert . Déjà en 2016, Young Thug s'était fait poser un diamant en forme de poire sur le visage . . . C'est ce qu'a indiqué le bijoutier qui s'est chargé de l'opération lors d'une interview pour le magazine RollingStone.

Déjà vu, mais pas en plein milieu du front

"Est - ce que quelqu'un vous avait déjà demandé d'implanter un diamant sur sa tête ?" demandait le journaliste de Rolling Stone au bijoutier . "Sur le front ? Non, c'est un peu extrême . Mais simplement sur le visage, on l'a déjà fait . En 2016, Young Thug avait implanté un diamant sur son visage__ . La perle était taillée en poire, un peu comme une larme il me semble . Il l'avait sur son visage pendant longtemps, mais après je crois qu'il l'a perdu . " explique t - il .

Thugger est fan du diam's d'Uzi

Alors que plusieurs rappeurs s'étaient instantanément moqués du nouveau look de Lil Uzi Vert, Young Thug s'était empressé de le soutenir . Dans une vidéo qu'il a publié sur Instagram, Thugger affirmait : "Slime domine le monde, croyez - le . Il a 24 millions de dollars sur la tête" . Entre rappeurs diamantés, ça se serre les coudes .

Depuis qu'il s'est fait implanter son joli diamant, Lil Uzi Vert pense maintenant à se faire implanter une puce cérébrale électronique . Et ça, Young Thug ne l'a jamais fait .