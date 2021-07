Young Thug s'est teint les cheveux en rose

Une nouvelle transformation capillaire de Young Thug, soutenue immédiatement par Nicki Minaj, qui risque de ne pas plaire à l’unanimité mais qui annonce en vérité son prochain album...

par Team Mouv'

Déjà adepte et précurseur du diamant sur le visage ( bien avant Lil Uzi Vert ) , Young Thug est un avant gardiste et n'hésite pas à sortir des clous quand il s'agit de style . Il nous avait déjà surpris avec ses jupes et avait même affirmé avoir été le premier rappeur à avoir porté des jeans slim . . . Il vient récemment frapper fort pour son concert au Rolling Loud Miami samedi .

Jeffery, qui avait auparavant les cheveux blonds, les a visiblement troqués contre des mèches roses avec en bonus la tenue complète avec strass et paillettes . Une performance riche en couleurs qui annonce en vérité, autre chose . . .

L'arrivée de son deuxième album

Immédiatement validé et repartagé par Nicki Minaj en story, elle aussi grande adepte de la couleur rose, on comprend en réalité qu'il a profité de cet événement pour teaser l'arrivée de "PUNK" .

Young Thug - capture story Nicki Minaj (Instagram)

Il avait déjà déclaré lors d'une dans une interview en 2019 pour Rolling Stone, que "cet album "Punk" va probablement être le meilleur album, car il vous apprendra vraiment, racontera des situations de la vie, et enseignera, probablement le meilleur album, même s'il n'est pas sorti . "

Les fans présents au concert ont donc pu donc déjà pu profiter en exclusivité de "TikTok", un premier extrait de ce nouvel album . Young Thug commence à faire monter la sauce et il a raison . Matte son compte twitter, il est tout rose !

capture écran du Twitter de Young Thug

En attendant ( re ) découvre "So Much Fun" avec Quavo, Future, Gunna, 21 Savage . . . et sache que Travis Scott, Jul, Rohff, Ateyaba, Naps vont prochainement sortir des nouveaux hits et album ! Reste connecté .