Young Thug révèle qu’il a enregistré son feat avec Mac Miller la veille de sa mort

Mac Miller aurait enregistré l'outro de l'album de Young Thug la veille de sa mort.

Mac Miller était en studio pour enregistrer son featuring avec Young Thug la veille de sa mort, c'est en tout cas ce que révèle ce dernier lors d'une interview .

"Il est venu au studio et le lendemain, il est mort . "

En pleine promotion de son album P * NK, Thugger a révélé la nouvelle lors d'une interview avec "The Breakfast Club" : "J'étais avec Mac la veille de sa mort". "Il était à mon studio, et nous avons fait la chanson sur mon album [ . . . ] Il est venu au studio et a fait la chanson avec moi, et le lendemain, il est mort . " a t - il déclaré .

Mac Miller est décédé le 7 septembre 2018, ce qui signifie que lui et Young Thug ont enregistré leur première et unique collaboration le 6 septembre . Bien qu'il s'agisse d'une chanson "flamboyante" sur les femmes, le rappeur d'Atlanta a admis que ce sinistre titre l'amène souvent à se demander s'il y a une signification plus profonde derrière cette collaboration : "Je pense profondément à ça parce que c'est comme un signe . " a déclaré Thugger . "A un moment donné, vous voulez savoir . À un moment donné, c'est comme . . . avez - vous déjà souhaité que Dieu puisse vraiment vous parler ?" .

Le rappeur de Philadelphie est mort à la suite d'une overdose accidentelle il y a trois ans et figure désormais sur l'outro de P * NK, un bel hommage à cet immense artiste de la part de Yong Thug .