Young Thug perd 800 000 dollars au casino à Vegas

Young Thug a perdu 800 000 dollars dans les casinos de Las Vegas, le week-end dernier.

par Team Mouv'

On le sait, les superstars du rap aux États - Unis ont vraiment beaucoup d’argent . Quand ils ne s’achètent pas des voitures, des bijoux ou carrément des villas, les rappeurs peuvent aller flamber à Vegas. Souvent pour leur plus grand malheur .

Presque un million de perte en un week - end

Une mésaventure du genre est arrivée à Young Thug le week - end des 20 et 21 février 2021 . Le rappeur d’Atlanta, qui est un grand adepte de paris ( il avait empoché plus de 600 000$ lors du Superbowl 2020 ) , est allé dépenser son argent à Las Vegas . Seulement, cette fois, la chance ne lui a pas souri, et il a perdu 800 000$.

"Mec, Vegas vient de me prendre 800 000 dollars" déclame Young Thug dans une vidéo relayée sur Instagram . Une perte colossale, mais qui ne devrait tout de même pas trop faire mal au porte - monnaie du rappeur dont la fortune est estimée à plus de 8 millions de dollars . Celui qui s'était fait implanter un diamant sur le visage avant que Lil Uzi Vert ne mette ça à la mode n'est clairement pas à une folie près .