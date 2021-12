Young Thug n'écrit pas ses textes, il préfère improviser

Young Thug avoue n'avoir jamais écrit de paroles pour ses morceaux.

Young Thug est sans aucun doute l'une des figures phares du hip-hop US des années 2010. Cependant, aussi grand soit son succès, ce ne sont pas ses paroles qui resteront dans les mémoires même si il a beaucoup de punchlines marquantes. Et pour cause, il n'en écrit pas.

"Je n'ai jamais écrit de paroles. Jamais"

Alors que certains artistes choisissent de prendre un stylo ou d'allumer le bloc note de leur portable lorsqu'il s'agit d'écrire leurs rimes, le rappeur d'Atlanta a expliqué au magazine i-D qu'il n'a jamais écrit un texte sur papier de sa vie. "Je n'ai jamais écrit de paroles. Jamais", a-t-il déclaré. "Je ne l'ai vraiment pas fait. Je fais du freestyle. Je me laisse porter par les choses comme elles viennent. Je n'ai jamais vraiment écrit quoi que ce soit. Je ne suis pas assez patient pour m'asseoir et écrire. Ça prend beaucoup de temps dans ma journée."

Malgré ce frein à l'écriture, Thugger a révélé qu'il envisagerait d'utiliser un stylo s'il se retrouvait à nouveau en prison. "La seule fois où j'ai eu le temps d'écrire des paroles, c'est lorsque j'ai été incarcéré", a-t-il déclaré. "Même si je dois juste aller en prison pour une journée ou autre. Je n'aime pas écrire mais c'est la seule façon pour moi d'écrire".

Quoi qu'il en soit, Young Thug ne semble pas être un grand adepte de l'écriture et choisit plutôt de faire confiance à son instinct, pour le meilleur et pour le pire...

On vous propose d'ailleurs de retrouver son "mythique" freestyle chez Mouv' en 2015 :

