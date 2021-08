Young Thug : Gunna lui offre une Bentley rose pour son anniversaire

Gunna a offert une Bentley rose à Young Thug pour son anniversaire.

Les rappeurs n'hésitent pas à se donner des gova de luxe en cadeau . L'ex de Kim K, Ray J, a offert à Soulja Boy une Mc Laren jaune poussin et maintenant c'est au tour de Gunna d'offrir à Young Thug une Bentley . . . rose bonbon !

L'amitié, ça n'a pas de prix

Les rappeurs n'ont pas du tout la même vie que le commun des mortels : ils s'offrent des bolides à leurs fête d'anniversaire . Cette fois, Gunna n'a pas compter son argent pour donner à son bro Young Thug un cadeau bien bling bling . Il a offert la Bentley parfaite pour le birthday boy fan de rose .

Dans une vidéo Twitter, on voit l'interprète de Best Friend découvrir son nouveau bijoux le jour de son anniversaire ce 16 aout 2021 . Le rappeur habillé d'un sweat à capuche rose ( of course ! ) est plus que surpris et jette sa boisson sur le mur ! Il se précipite sur le bolide tout sourire devant son pote Gunna et les autres invités . De quoi bien commencer son entrée dans la trentaine !

