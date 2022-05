Young Thug et son label responsables de 50 meurtres selon le procureur de Géorgie

Le procureur de Géorgie vient d'accuser Young Thug et son label d’être responsables de 50 meurtres.

par Team Mouv'

Young Thug et plusieurs associés de son label YSL sont responsables de plus de 50 meurtres et plusieurs cas de violence armée à travers Atlanta, selon la procureure du comté de Fulton, Fani Willis comme le rapporte XXL Magazine.

Young Thug va avoir du mal à s'en sortir...

Mme Willis s'est entretenue avec le média local WSB-TV vendredi 13 mai au sujet de l'enquête menée par son bureau sur Young Thug, son collègue rappeur Gunna et les violations présumées de la loi RICO par YSL. L'acte d'accusation de 88 pages accuse le groupe de trois meurtres et de dizaines de crimes violents remontant à 2013.

L'un des meurtres répertoriés est celui de Donovan Thomas. Young Thug est accusé d'avoir loué le véhicule utilisé pour le meurtre de Thomas, selon un rapport du magazine XXL. " [ Le meurtre de Thomas est ] extrêmement significatif" , a déclaré Willis à la chaîne d'information d'Atlanta. "Il s'est produit en 2015. Et ce que moi-même et n'importe quel membre des forces de l'ordre pouvons vous dire à la suite du va-et-vient de la violence armée et des meurtres qui ont eu lieu, c'est qu'il y en a eu probablement plus de 50 depuis 2015".

Young Thug n'est pas accusé d'avoir directement appuyé sur la gâchette dans aucun des meurtres énumérés dans l'acte d'accusation. Son avocat nie toutes les allégations. "M. Williams n'a commis aucune violation de la loi, quelle qu'elle soit" , a déclaré l'avocat du rappeur, Brian Steel, à XXL dans un communiqué . "Nous nous battrons contre cette affaire de manière éthique, légale et zélée. M. Williams sera blanchi."

Malgré cette défense, si les accusations portées à son encontre sont avérées, le rappeur d'Atlanta risque de terminer ses jours en prison...