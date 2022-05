Young Thug et Gunna arrêtés par le FBI

Une arrestation qui fait suite à 56 chefs d’accusation.

par Team Mouv'

Alors qu'il venait tout juste d'annoncer son retour en dévoilant la cover de son prochain album et qu'il était prêt à aider les Africains bloqués en Ukraine, des soucis judiciaires rattrapent Young Thug.

Le journaliste d'information locale d'Atlanta de la chaîne WSBTV a rapporté que Thugger, Gunna et 26 autres membres de YSL ont été inculpés pour avoir tenté de violer la loi R.I.C.O (Racketeer Influenced Corrupt Organizations). Selon Michael Seiden, "le mandat comporte des accusations de complot en vue de violer la loi sur les organisations influencées et corrompues par les racketteurs (RICO), de meurtre, de vol à main armée et de participation à des activités criminelles de gangs de rue".

Les procureurs accusent YSL d'être un "gang de rue criminel qui a commencé fin 2012 dans le quartier de Cleveland Avenue à Atlanta qui revendique son affiliation au gang national des Bloods".

Deux des associés de Young Thug auraient même demandé la permission pour tuer FN Lucci pendant qu'il purgeait une peine de prison pour meurtre. En janvier, Lucci a affirmé avoir été poignardé alors qu'il était en prison en attendant son procès pour meurtre. Thug serait également accusé d'avoir loué une voiture qui a été utilisée dans un meurtre en 2015.

L'arrestation

Des unités spéciales de la police sont intervenues, ont encerclé puis menotté la star et 10 de ses associés dans une rue du quartier de Buckhead, au domicile de Young Thug. Et malgré toute cette médiatisation, l'avocat de Young Thug, Brian Steel, clame encore l'innocence du rappeur... Pas évident.

M. Williams n'a commis aucun crime et nous nous battrons jusqu'à ma dernière goutte de sang pour le blanchir...

Affaire à suivre.