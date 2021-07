Young Thug en mode mini concert rock avec Travis Barker

Une nouvelle performance live vidéo inédite dans laquelle on découvre Young Thug en mode "Punk"...

par Team Mouv'

En attendant l'arrivée de son deuxième album, Young Thug commence déjà à teaser _PUNK_avec une transformation capillaire et un nouveau style exceptionnellement rose . Même les visuels de son compte Twitter ont changé de couleur . Il a récemment de frappé fort pour son concert au Rolling Loud Miami avec une performance remarquée .

Il s'est aussi récemment prêté au jeu d'une live session NPR Music, une organisation médiatique américaine ( à but non lucratif ) lancée en novembre 2007 pour présenter une programmation musicale de la radio publique et un contenu éditorial original pour favoriser la découverte musicale, qui compte à ce jour plus de 6 millions d'abonnés sur leur chaîne YouTube .

Le "Punk" se dévoile peu à peu

Plus habitué aux bibliothèques, aux magasins ou aux salles de concert, le show se déroule cette fois dans un sublime jardin décoré pour l'occasion . Les musiciens jouent aussi le jeu avec des tenus roses fluo, qui leur vont plutôt bien . . . On découvre alors le nouvel univers de Jeffery qui profite de son premier passage sur Tiny Desk pour interpréter les nouveaux titres du projet . Et le moins que l'on puisse remarquer c'est que Young Thug est très à l'aise dans ce jardin luxuriant à Los Angeles . La sérénité du lieu choisi aurait pu sembler trop délicate pour ce rap punk - rock, mais lui et son équipe ont fait le taff en proposant un set intéressant, rempli d'énergie et d'émotion, puisqu'on sait maintenant que Jeffery Lamar Williams est en quête de spiritualité et de paix intérieure .

Je cherche juste l'âme de Dieu parce que je sais qu'il manque quelque chose . . .

On découvre dans l'ordre les morceaux "Die Slow", "Droppin Jewels", "Hate The Game", "Tick Tock" et "Ski" pour lequel il est accompagné par le célèbre batteur Travis Barker .

L'information bonus à la fin de la vidéo

Puisque que rien est choisi par hasard, Young Thug dévoile un subtil détail : la date de sortie de Punk. Il fallait pour cela regarder la vidéo en entier pour découvrir la date sur le dos de son t - shirt, qu'on avait évidement pas vu avant ce moment précis ( 12:45 ) . . . Rendez - vous donc le 15 octobre 2021 !